Mario Draghi vede Macron all'Eliseo: la Francia lo vuole alla guida della Nato

Mario Draghi vede Emmanuel Macron per una cena privata all’Eliseo. Niente consiglieri diplomatici, niente mogli, niente staff: un appuntamento, su invito del numero uno della Francia, per salutarsi prima dell’insediamento del nuovo governo. Ma secondo quanto riferito da Repubblica c’è anche dell’altro dietro ai contatti tra i due. “Potrebbe essere l’occasione per parlare del futuro, certo. Dell’Italia dopo Draghi, della relazione che Macron dovrà provare a tessere con Giorgia Meloni, e di quel che farà adesso il premier uscente. A Parigi molti pensano che l’alto profilo istituzionale dell’ex banchiere sia un’importante risorsa per eventuali incarichi internazionali” la ricostruzione del quotidiano.

In particolare si fa il nome di un ruolo preciso, quello di nuovo segretario generale della Nato. Il mandato di Jens Stoltenberg è già stato prorogato in via eccezionale a causa della guerra tra Russia ed Ucraina e a giugno prossimo si arriverà alla nomina del sostituto. Una poltrona che Macron vorrebbe affidare proprio a Draghi. “Anche se il premier continua a mostrarsi, assicura chi gli ha parlato, non interessato ad alcun incarico” aggiunge ancora Repubblica sulla vicenda. Oltre alla Nato nel menù della cena c’è sicuramente il gas e le discussioni sul Consiglio Ue che si terrà la prossima settimana per trovare un’intesa sul tetto al prezzo del combustibile e sui fondi europei per l’emergenza.