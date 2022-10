Governo, Meloni spinge su Giorgetti: "Sarebbe ottimo all'Economia"

13 ottobre 2022 a

''Penso che Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell'Economia''. È l'endorsement arrivato da Giorgia Meloni nei confronti del ministro leghista Giancarlo Giorgetti. La dichiarazione della premier in pectore, arrivata in serata mentre stava lasciando Montecitorio, arriva poco dopo le parole del diretto interessato.

Presidenza della Camera, salgono le quotazioni di Lorenzo Fontana

Giorgetti, intercettato dai cronisti dopo la riunione del gruppo della Lega a Montecitorio, avrebbe detto: 'Se la Lega vuole il Mef e mi manda lì, io ci vado...''. Sembra quindi che le tensioni di oggi durante l'elezione del presidente del Senato non abbiano incrinato gli equilibri di una parte del centrodestra. Dopo l'elezione di Ignazio La Russa, in quota FdI, domani per la Camera dovrebbe toccare a Lorenzo Fontana, in quota Lega. Superato questo scoglio le trattative sulla squadra dei ministri nel nuovo governo dovrebbe essere in discesa.