Centrodestra, Berlusconi: trattativa finita, per Ronzulli nessun ministero

L'elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato ha già creato i primi mal di pancia all'interno della maggioranza di centrodestra I senatori di Forza Italia non l'hanno votato (a parte Berlusconi e Casellati) ma La Russa l'ha spuntata ugualmente grazie ai voti provenienti dal Terzo Polo. L’elezione di La Russa «non è stato uno smacco per noi di Forza Italia, Sono lieto che sia stato eletto un amico come lui - così Silvio Berlusconi - Il governo non parte male. Era solo necessario dare un segnale». Ma l'alta tensione nel centrodestra non si esaurisce qui. Ora, infatti, prosegue la trattativa per la formazione dell'esecutivo a guida Giorgia Meloni e sembra che Forza Italia dovrà mandare giù un altro rospo.

La trattativa sul governo? «È finita ma a noi non ci sta bene - ha risposto Berlusconi - Non ci piacciono i veti", così Silvio Berlusconi parlando all’uscita del Senato dopo la votazione di Palazzo Madama sulla presidenza. Il vero nodo resterà il ruolo di Licia Ronzulli nel nuovo esecutivo. Sarà ministro? «Non ci piacciano i veti», ha risposto l’ex premier. Licia Ronzulli «non avrà un ministero».