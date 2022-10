Giorgia Meloni pubblica la foto di famiglia: "Pronti a dare il massimo"

13 ottobre 2022 a

Si respira aria da primo giorno di scuola alla Camera e al Senato. Una prima volta per tutti, anche per i politici di lungo corso, con il Parlamento "dimezzato": le immagini di Montecitorio e di Palazzo Madama, dove ci sono adesso rispettivamente 'soltanto' 400 e 200 scranni occupati più i senatori a vita, mettono in risalto gli spazi vacanti, complice il taglio dei parlamentari. Look total black a Montecitorio per vecchi e nuovi deputati e, alla fine di una giornata convulsa che si conclude con Ignazio La Russa eletto presidente del Senato grazie anche ai voti segreti dell'opposizione, compare la "foto di famiglia" della premier in pectore Giorgia Meloni. "Pronti a dare il massimo - cinguetta la leader di Fratelli d'Italia - per restituire forza e visione alla nostra Nazione. Avanti Fratelli e Sorelle d’Italia, si inizia!".

#Pronti a dare il massimo per restituire forza e visione alla nostra Nazione. Avanti Fratelli e Sorelle d’Italia, si inizia! pic.twitter.com/XMErQg6q3E — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) October 13, 2022

La linea di Meloni non cambia: tira dritto verso il traguardo indicato dal primo giorno post-elezioni. Per la leader di FdI serve un governo forte e autorevole. Non si può perdere tempo viste le urgenze con cui deve fare i conti l'Italia, nemmeno con le elezioni dei presidenti delle Camere. Per questo, a sera lasciando Montecitorio, la presidente di Fratelli d'Italia confessa di essere "contenta del fatto che siamo riusciti a eleggere alla prima chiama il presidente del Senato", ovvero il co-fondatore del partito Ignazio La Russa, e "confido che vada così anche domani per il presidente della Camera alla prima votazione utile". "L'unico segnale che mi interessa dare all'Italia - aggiunge - è che noi lavoriamo per fare immediatamente tutto e occuparci dei problemi degli italiani. Questa è la cosa che mi interessa, spero valga anche per gli altri, ma questo lo verificheremo". Messaggio indirizzato principalmente a Silvio Berlusconi dopo che al Senato FI si è sfilata dal voto per eleggere La Russa. "Sono sicura che tutti si rendano conto del fatto che a questa nazione serve un governo e che noi abbiamo una responsabilità che gli italiani ci hanno affidato - rimarca la leader dei conservatori -. Io sono una persona responsabile, confido che anche gli altri siano responsabili".