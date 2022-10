“Compromesso sul price cap”. Cingolani annuncia la svolta e si tira fuori dal futuro governo

11 ottobre 2022 a

a

a

Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, intervenendo ai Green Talks di Rcs Academy. Repower Eu verso l’Unione Energetica, ha annunciato il passo in avanti di Bruxelles sul tetto al prezzo del gas: “L’Europa è complessa ma sul price cap stiamo convergendo, credo si possa giungere ad una conclusione, un po’ di compromesso, che contribuirà fortemente a limitare i costi. Il tetto al prezzo del gas probabilmente si configurerà come un intervallo entro il quale il TTf potrà variare senza avere picchi di volatilità assurdi. Abbiamo - sottolinea Cingolani - messo in sicurezza il Paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla. Gli stoccaggi sono pieni, avremo problemi sui prezzi, avevamo proposto il price cap mesi fa”.

Totoministri, rebus Economia: tra veti e rifiuti ora Meloni pensa al fedelissimo

Il ministro del governo Draghi è poi tornato a chiedere a gran voce una svolta sui rigassificatori: “Sicurezze non ne ho, è una eredità che lascio. Se abbiamo il Gnl, se non saremo in grado di utilizzare la nave rigassificatrice sarà un vero e proprio suicidio. Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende dal rigassificatore di Piombino. È fondamentale che i rigassificatori vengano messi in funzione, ne va della sicurezza nazionale. Difficilmente continueremo ad avere rapporti commerciali con la Russia dopo quello che è successo”.

L'ultimo flop dei "migliori": in Italia le bollette più care d'Europa, ecco perché

Il nome di Cingolani è stato a lungo sulle pagine dei giornali all’interno delle ricostruzioni sul toto-ministri, ma è lo stesso tecnico a tirarsi fuori dalla squadra del futuro governo di centrodestra a guida Meloni: “Per me è sicuramente la fine, c’è un tempo per i tecnici e un momento, che credo sia giunto, per cui il Parlamento si deve riappropriare delle proprie prerogative e fare delle scelte politiche. Io credo di aver fatto, nei limiti delle mie possibilità, quello che potevo, ce l’ho messa tutta del forse non è stato abbastanza. Il mio tempo - la sentenza - da questo punto di vista è finito”.