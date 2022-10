"Sono gay dichiarato e Meloni mi ha candidato". L'esponente di FdI smonta le accuse di omofobia

Il dirigente di Fratelli d'Italia Ravetto Flugy: io omosessuale senza nascondermi valorizzato da Giorgia. Stop polemiche pretestuose

"In Fratelli d'Italia non è mai esistita discriminazione basata sulla inclinazione sessuale. Lo dimostra anche la mia esperienza personale, omosessuale dichiarato e dirigente sin dall'inizio nel partito di Giorgia Meloni e candidato alle ultime elezioni politiche". Lo scrive in una nota Mario Ravetto Flugy, dirigente di Fratelli d'Italia, in risposta alla provocazione di Fabrizio Marrazzo, leader del Partito dei gay, che aveva invitato i parlamentari di Fratelli d'Italia omosessuali a venire allo scoperto.

"Respingiamo, quindi, l'intimidatorio invito di Fabrizio Marrazzo che in modo ultimativo ingiunge ai 'sospettati di FdI' di rendere pubblica la loro condizione personale: è inaccettabile ogni tentativo di mettere in piazza la vita privata di donne e uomini che hanno diritto di decidere liberamente se rendere pubblica o meno la loro inclinazione affettiva. La dichiarazione di Marrazzo è una violenza psicologica insopportabile, fra l'altro, commessa da chi sostiene di operare per impedire che tante persone la subiscano" conclude Mario Ravetto Flugy, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia.

Secondo Marrazzo, candidato alle scorse elezioni dal Movimento 5 Stelle, sarebbero almeno 5 le persone elette nelle file della destra capitanata da Giorgia Meloni che sarebbero gay e lesbiche. Il segretario del Partito Gay ha chiesto di "dichiararsi" in occasione della giornata internazionale del Coming Out che si celebra oggi.