Mario Draghi al G7: contro il caro energia ci vuole unità

11 ottobre 2022 a

a

a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, prende la parola nel corso della riunione del G7 in videoconferenza. Lo fa per esortare gli altri Paesi ad assumere misure che possano fare abbassare al più presto il prezzo dell'energia. Per raggiungere l'obiettivo, però, è necessario trovare l'unità in Europa. «Siamo riusciti a diversificare le nostre fonti di energia e a diventare sempre più indipendenti dal gas russo. Tuttavia i prezzi dell’energia sono ancora troppo alti, è un problema che dobbiamo affrontare uniti». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della riunione in videoconferenza dei leader del G7, durante la quale è intervenuto anche il Presidente ucraino Zelensky.

“I governi passano, l'Italia resta”. Il messaggio d'addio di Draghi al cdm

Mario Draghi ha parlato esplicitamente della guerra in Ucraina e ha chiesto che qualunque eventuale accordo sia preso con il benestare del governo di Kiev. «Il nostro obiettivo deve essere la pace ma una pace che sia giusta e voluta dall’Ucraina - ha ribadito Draghi - Condanniamo con forza i bombardamenti sui civili e sulle infrastrutture civili da parte della Russia. Questi bombardamenti devono spingerci a sostenere l’Ucraina con la stessa determinazione che abbiamo avuto finora».