Stretta sul governo, Meloni incontra Berlusconi e Salvini: "Sono ottimista"

Alla fine dell'ennesima giornata di silenzioso lavoro intenso, Giorgia Meloni, uscendo dalla Camera dei Deputati, si lascia scappare qualche parola ai cronisti che la attendevano.

"Sta andando molto bene, leggo fantasiose ricostruzioni sul fatto che saremmo in ritardo ma come sapete ancora non abbiamo ancora un incarico. State tranquilli che se dovessimo avere un incarico non perderemo un minuto di tempo. Sono molto ottimista" ha detto la leader di Fratelli d'Italia, che giustamente sta aspettando i passaggi previsti dalla Costituzione per avere l'incarico di formare il nuovo governo. Meloni ribadisce come con gli alleati del centrodestra non ci sia nessuna tensione. "Con Berlusconi e Salvini ci vedremo domani" annuncia Meloni