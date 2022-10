Giorgia Meloni sulle bombe di Putin: la Russia è sempre più isolata

10 ottobre 2022 a

Dopo l'ennesima escalation militare in Ucraina con i tremendi bombardamenti delle forze di Vladimir Putin nella notte tra domenica e lunedì, la situazione sta diventando delicatissima anche nella capitale Kiev. Tra le vittime degli ultimissimi attacchi ci sono anche molti civili, tra cui donne e bambini. Sull'emergenza ucraina ha preso la parola anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha parlato del progressivo isolamento della Russia nei confronti del resto del mondo. Secondo la leader in pectore, è fondamentale continuare a sostenere e difendere chi si batte per la libertà.

"Ore di apprensione per l’Ucraina - ha detto Giorgia Meloni nella sua nota - Vladimir Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. Ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia e rafforza la nostra convinzione di difendere chi si batte per la propria libertà".