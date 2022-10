Missili Atacms, l'Ucraina chiede le nuove armi a Biden. Gli Usa temporeggiano

10 ottobre 2022 a

a

a

Dopo l'attacco sul ponte della Crimea Putin si vendica e bombarda Kiev, la capitale ucraina, colpendo i civili. La tensione è alle stelle e Zelensky torna a chiedere agli Usa l'invio di missili a lungo raggio strategici per rafforzare la controffensiva. Gli Atacms (Per esteso Army Tactical Missile System) sono i supermissili a lungo raggio che potrebbero cambiare le sorti della guerra ma la Casa Bianca non commenta l'attentato in Crimea, temporeggia ancora e riflette per decidere come proseguire. La Casa Bianca teme di violare la linea rossa indicata da Mosca, un'escalation potrebbe portare dritti verso la terza guerra mondiale,

Video su questo argomento La vendetta di Putin: esplosioni in serie nel centro di Kiev, colpiti i civili

Dietro all'attacco sul ponte di Kerch ci sarebbero i servizi segreti ucraini - secondo quanto scritto il New York Times - ma la Casa Bianca non sfrutta l'occasione per richiamare all'ordine il presidente ucraino Zelensky e Kiev continua a sperare di ottenere i missili terra-terra che possono raggiungere i 300 km di distanza, ossia quattro volte quella degli Himars già forniti dagli Usa.