Matteo Salvini replica agli insulti di Calenda: demolito con una frase

08 ottobre 2022

"Ma oltre a insultare tutti e tutto, questo signore ha mai fatto qualcosa di positivo o risolto un problema a qualcuno? Non vedo l’ora che il nuovo governo cominci a lavorare, per passare dalle parole ai fatti". Se lo domanda il leader della Lega Matteo Salvini dopo essere stato insultato da Carlo Calenda in tv. Mister Azione ieri, ospite de L'Aria Che Tira, in studio con la conduttrice Myrta Merlino ha inveito contro il leader della Lega: "Quando è andato al governo ha fatto tutto tranne che quanto promesso e gli elettori se ne sono accorti". Poi per infierire ancora ha commentato anche l'ipotesi del leghista di diventare ministro degli Esteri nel governo Meloni: "Guardi, dopo Di Maio al ministero mancava solo Salvini poi lo possono chiudere". Non pago, Calenda aggiunge: "Non capisco quale sia il lavoro, al Viminale non ci stava mai".

Una raffica di insulti con i quali il leader della Lega ha replicato altrettanto durante su Twitter, rilanciando una delle frasi contro di lui: "Salvini al Viminale? Non ha fatto nulla, non ci stava mai, disastroso e lacunoso" aveva detto Mister Azione: "Ma oltre a insultare tutti e tutto, questo signore ha mai fatto qualcosa di positivo o risolto un problema a qualcuno?" ha cinguettato il segretario del Carroccio.