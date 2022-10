Portavoce, trombati e direttori a caccia di uno sponsor. Segretissimo a Palazzo

Arnaldo Magro 05 ottobre 2022 a

Tra il gossip dei futuri dicasteri da assegnare e quelli della politicaccia, pare più succulento il secondo. La portavoce più chiacchierata, ad esempio, pare si sia rimessa a caccia di un nuovo Pigmalione. Dopo la cacciata del suo sponsor preferito, ora i giochi per lei si complicano e non poco.

Inviperito per la mancata rielezione parlamentare, il deputato è solito ritrovarsi da Perilli al Testaccio. Tra un bucatino ed un rosso di troppo, pare non lesini il lancio di strali contro i vertici del suo oramai ex partito. Il direttore, tanto amato dalla sinistra, va in giro cianciando di fantomatici rapporti di stima con l'esecutivo che verrà. Tutte menzogne, lo aspettano semplicemente al varco. Si preparino i popcorn.

"L'ultimo sacrificio", al vertice europeo Mattarella mandi Draghi

La bionda presentatrice dopo una relazione patinata e parecchio «fittizia» pare si sia proposta per accompagnarsi ad un giovane parlamentare, ultimamente molto in vista. La moglie dell'onorevole pare non abbia affatto gradito l'insistenza.