Controcorrente, Cuperlo apocalittico: “Sconfitta epica per il Pd. Ora si trasforma in commedia”

Gianni Cuperlo, ex deputato e membro del Partito Democratico, è ospite della puntata del 2 ottobre di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e commenta il risultato delle elezioni ad una settimana di distanza: “Dopo una sconfitta epica, perché tale è stata, la prima risposta che devi dare è il rispetto verso chi ti ha votato e invece il ‘balletto’ messo in moto dai dirigenti rischia di trasformare il dramma di una sconfitta in una commedia”.

Cuperlo individua poi i motivi della sconfitta elettorale: “Abbiamo vinto le elezioni l’ultima volta nel 2006 ma nonostante questo siamo stati al governo negli ultimi 10 anni e questo porta gli elettori a pensare che stare al governo sia diventato il fine ultimo della tua funzione e identità. A quel punto puoi scrivere anche un programma di sinistra ma conta la percezione che hanno di te le persone e poi paghiamo anche errori come il Jobs act, il taglio dei parlamentari, una legge elettorale sciagurata. Le alleanze in politica sono decisive ma non credo che il cuore del nostro problema siano le alleanze, ma chi siamo noi. Dovremo - traccia la via Cuperlo - fare opposizione dentro il Parlamento e nel paese ma non un’opposizione incendiaria ma seria, rigorosa, nel merito delle cose. Giudicheremo il comportamento del governo dai fatti, e di fronte alla possibilità che si deragli dal posizionamento internazionale dell’Italia saremo fermi, netti, altrimenti saremo responsabili”.