Otto e Mezzo, "Meloni divisiva?" Sallusti smaschera Jebreal, Saviano e i Maneskin

Giorgia Meloni è nel mirino delle critiche di alcuni giornalisti e artisti. Se ne è parlato anche nella puntata di venerdì 30 settembre di Otto e mezzo, su La7. Tra gli ospiti in studio anche il direttore di Libero Alessandro Sallusti che stufo delle critiche a Giorgia Meloni attacca i giornalisti e gli artisti che continuano a criticarla lanciando l'allarme fascismo nel nostro Paese.



#ottoemezzo Alessandro Sallusti: "Meloni divisiva? Hanno paura i Maneskin, Rula Jebreal e Saviano, non vedo paura nelle strade" https://t.co/1oTaxbvmfe — La7 (@La7tv) September 30, 2022

Sallusti non crede che Meloni sia divisiva: "Non credo che la Meloni abbia diviso il Paese, Giorgia Meloni ha fatto opposizione. E addirittura ha fatto opposizione in momenti decisivi passando anche con la maggioranza, quindi unendo e non dividendo. Lei ha delle posizioni chiare ma basta vedere i flussi elettorali per vedere come la Meloni ha conquistato i voti un po' da tutti i partiti". Poi Sallusti spiega come che i personaggi che la criticano pesantemente abbiano paura di lei a differenza della gente comune: "Io penso che le paure che ci sono in questi giorni sono quelle della casta, della classe dirigente: hanno paura i Maneskin, ha paura Rula Jebreal e ha paura Roberto Saviano, ma io non vedo tutta questa paura nelle strade". Poi il direttore di Libero sottolinea come bisognerà valutare i risultati del suo governo: "Io credo che Giorgia Meloni dividerà o no in base ai risultati del suo governo", se la leader di Fratelli d'Italia "saprà governare non sarà divisiva, se non saprà governare gli italiani si divideranno" conclude Sallusti.