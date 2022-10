Daniela Santanché sfida Formigli, Gruber e Floris: il gesto della senatrice

01 ottobre 2022 a

a

a

“L’informazione deve rimanere autonoma”. Corrado Formigli che replica puntuto al tweet del senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari diventa un caso. L’esponente di Fratelli d’Italia all’indomani della vittoria alle elezioni politiche del 25 settembre ha pubblicato su Twitter una foto con il volto dei giornalisti italiani più noti, da Lilli Gruber a Marco Travaglio, da Giovanni Floris a Corrado Formigli, unitamente a Laura Boldrini, Mattia Sartori e Enrico Letta.

La didascalia recitava: “Grazie! Grazie di cuore a chi ha contribuito a fare di Fratelli d’Italia il primo partito in Italia”. Ha messo sullo stesso piano giornalisti e politici ritenendo i primi faziosi e non portatori di un libero pensiero. Durante la trasmissione di LA7 “Piazzapulita”, giovedì 29 settembre, il conduttore Corrado Formigli ha risposto in maniera precisa e puntuale alla provocazione: “Questo tweet non è stato fatto da un militante descamisado di FdI, ma da uno degli uomini più forti del partito, si parla di lui come di un ministro in pectore. Del manifesto mi ha colpito che mette tutti insieme i nemici, giornalisti e politici che a suo dire si sono contrapposti alle idee della Meloni”.

Come se non bastasse dopo Formigli anche gli altri colleghi di La7, Lilli Gruber a "Otto e Mezzo" e Giovanni Floris a "diMartedì" non hanno digerito il tweet del fratello d'Italia fino al punto di scatenare la senatrice Daniela Santanché che sui social ha deciso di sfidarle i tre giornalisti:

"I ringraziamenti ironici del nostro senatore @GioFazzolari hanno disturbato Formigli, Floris, Gruber. Si, proprio quelli che per mesi hanno massacrato @GiorgiaMeloni e oggi non accettano vittoria #FdI. A loro dà fastidio il collage di foto... bene! Allora lo riposto anche io" ha cinguettato la parlamentare.