Matteo Salvini e caso Viminale. Lo sfogo del leader con i suoi

Christian Campigli 30 settembre 2022 a

a

a

Una partita difficile. Un equilibrio sottile, tra la necessità di tenere compatta la coalizione e quella di non deludere Quirinale ed Europa. Il toto-ministri è nel pieno del suo svolgimento e, al momento, la casella più difficile da assegnare resta quella del Viminale. Ovvero l'obiettivo evidente e dichiarato di Matteo Salvini.

Il leader della Lega, secondo alcune indiscrezioni raccolte dall'agenzia di stampa AdnKronos, nella blindatissima riunione di domenica scorsa con i parlamentari eletti avrebbe chiarito il suo pensiero sul proprio posto al governo: “Io credo sia giusto che torni a fare il ministro dell'Interno - avrebbe detto in sintesi nel suo intervento - Credo che è un lavoro che so svolgere, che mi interessa fare, per cui sono finito pure a processo”.

Un accorato appello, tra applausi e inni, che i rappresentanti della Lega avrebbero fatto proprio, chiedendo che il leader sia scelto per succedere alla Lamorgerse. Salvini avrebbe ribadito che non esistono subordinate: “Non mi interessano altri incarichi, in altri ministeri”. Ma tra i desideri del leader del Carroccio e la possibile realtà ci sono due ostacoli non di poco conto.

Il primo riguarda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Consapevole che il nome di Salvini è, senza troppi giri di parole, divisivo. Ma se possibile vi è una montagna ancora più alta da scalare, quella rappresentata dal processo Open Arms in corso a Palermo. L'avvocato Giulia Bongiorno, quasi tre anni fa, non nascose il suo timore per le conseguenze politiche di quei procedimenti. “I processi sono come brutte malattie”. Una previsione che si sta rivelando esatta, anche per lo scarso appeal di cui godrebbe Salvini in Europa. Una partita tutt'altro che semplice, il primo, vero banco di prova del futuro Premier, Giorgia Meloni.