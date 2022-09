Salvini al Viminale? Spunta un altro ruolo "di peso". Toto-ministri, nome a sorpresa per la Salute

29 settembre 2022 a

a

a

Nomi e ruoli, voci e smentite: impazza il toto-ministri del governo di centrodestra. La squadra o quantomeno alcuni principi chiave cominciano ad affermarsi come quello che il Viminale "dovrebbe essere in quota Lega", si legge in un retroscena di Affaritaliani secondo cui l'ipotesi che Matteo Salvini torni a guidare il ministero dell'Interno "non è scartata". Non ci sarebbe un veto da parte Giorgia Meloni, spiegano fonti leghiste, ma "l'unico ostacolo potrebbe essere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a causa del processo" Open Arms. In lizza per il Viminale a quel punto ci sarebbe Matteo Piantedosi,

In alternativa per Salvini si parla del ministero del Lavoro o delle Infrastrutture e dei trasporti. Alle Politiche agricole tornerebbe Gian Marco Centinaio mentre per il ministro Giancarlo Giorgetti "salgono le quotazioni" di una elezione a presidente della Camera. La guida del Senato verrà allora lasciata all'opposizione? Al momento appare improbabile, si legge nel retroscena che fa il nome di Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia per la seconda carica dello Stato.

"Sono fiducioso". Sgarbi in pressing: voci impazzite sul ministero

Una scelta che farebbe partire un effetto domino. "Alla Difesa andrebbe Guido Crosetto", mentre Forza Italia metterebbe Antonio Tajani al Ministero degli Esteri "e forse anche vicepremier insieme a Salvini". Resistono le alte quotazioni di Licia Ronzulli (Istruzione) e Anna Maria Bernini, mentre fonti qualificate danno come "probabile" l'ipotesi di Letizia Moratti ministro della Salute.