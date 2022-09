Guido Crosetto: il nostro sarà il governo dei migliori

27 settembre 2022 a

a

a

Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia, fa il punto sul futuro del governo e dell'Italia. crosetto descrive la strategia per individuare le personalità migliori per ciascun dicastero: ogni partito della coalizione dovrà indicare le personalità migliori, poi verrà trovata la sintesi.

"La vera sorpresa sarà in Europa". Crosetto stronca gli anti-Meloni

«Se qualcuno pensa di fare il nuovo esecutivo con in mano il manuale Cencelli o piantando bandierine di partito su sedie e seggiole, sbaglia di grosso. Il governo Meloni sarà costruito scegliendo le migliori energie italiane. Ogni partito dovrebbe caricarsi la responsabilità di indicare le migliori persone che ha per ciascun dicastero. Poi si pescherà in quelle rose di nomi che potranno essere politici o tecnici. Ma è solo una mia idea nulla di più». Intervistato dal Messaggero, Guido Crosetto, consigliere di Giorgia Meloni e co-fondatore di Fratelli d’Italia, disegna l’identikit del primo governo di destra della storia repubblicana. Chiede a Mario Draghi di collaborare nella stesura della legge di Bilancio. Garantisce che i primi interventi saranno contro il caro-bollette «per salvare imprese e famiglie». Scava un solco con l’ungherese Viktor Orban e rassicura le cancellerie internazionali: «Rispetteremo tutti gli impegni e con noi i conti pubblici saranno al sicuro».