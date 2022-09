Dimartedì, Giuli: ecco perché Meloni non ha festeggiato la vittoria in piazza

27 settembre 2022 a

a

a

La forza di Giorgia Meloni sta anche nel modo in cui sta ha capito perfettamente che gli stilemi della politica sono cambiati. Alessandro Giuli nello studio di Giovanni Floris, a Dimartedì su La7, sottolinea alcuni segnali arrivati dopo la vittoria del centrodestra e il risultato clamoroso di Fratelli d'Italia alle elezioni del 25 settembre. "Guardate come non ha festeggiato la vittoria, perché siamo in guerra e perché c'è una crisi economica e sociale lancinante", spiega l'editorialista nella puntata di martedì 27 settembre sottolineando l'intelligenza politica della leader di FdI.

Salvini, la leadership non è in discussione. Lega: per lui un ministero di peso

Il conduttore interviene, ricordando che quando Gianni Alemanno festeggiò la vittoria alle elezioni comunali di Roma si vide, nelle piazze, qualche saluto romano. "Ma vuoi che non usciva fuori il nostalgico?" ribatte Giuli in riferimento ai caroselli che non ci sono stati. Il fatto è che Meloni sta facendo un'opera di "bonifica a comunicativa e di sostanza" nella sua comunicazione politica. "È il segno non che è diventata establishment, ma che deve diventare sistema. Se vuoi governare devi pensare da governante", riassume il giornalista.