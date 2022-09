Luigi Bisignani svela il piano di Giorgia Meloni: dove spedisce Mario Draghi

26 settembre 2022 a

Luigi Bisignani è stato ospite di Nicola Porro nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" in onda il 26 settembre. All'indomani delle elezioni politiche, tutti si chiedono quale sarà il destino dell'Italia e soprattutto la strategia politica del premier in pectore, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia riuscirà a imprimere un'accelerazione nei rapporti tra Italia e Unione Europea. "Sono sicuro che l'asse franco-tedesco con Meloni troverà molti ostacoli", ha detto Bisignani che ha passato in rassegna anche come sono cambiati gli atteggiamenti dei Paesi europei nei confronti del futuro premier italiano. "Fino a qualche tempo fa la vedevano come un mostro - ha detto senza mezzi termini Bisignani - Poi sono venuti qui in Italia e si sono resi conto di chi avessero di fronte. Meloni farà un governo di grande responsabilità. Adesso ha anche l’appoggio degli Stati Uniti e dell’Inghilterra. Non vedo rischi".

Poi Nicola Porro chiede allo scrittore che tipo di rapporti ci saranno tra Meloni e il premier uscente Mario Draghi. "Sono sicuro che Giorgia Meloni spingerà Draghi alla Nato", profetizza Bisignani