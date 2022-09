Elezioni 2022, l'exploit di Giorgia Meloni domina sulla stampa internazionale: le reazioni

26 settembre 2022 a

a

a

La vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 2022 campeggia sui siti web delle principali testate mondiali. «Il partito di estrema destra di Giorgia Meloni guida le votazioni in Italia - si legge sul Nyt -. I primi risultati suggeriscono che potrebbe essere il prossimo primo ministro italiano, la prima donna a ricoprire la carica e la prima con radici post-fasciste. I risultati finali non sono ancora disponibili e ci vorranno ancora settimane prima che si insedi il nuovo parlamento italiano e si formi un nuovo governo». Per Le Monde, «Giorgia Meloni e il suo partito post-fascista Fratelli d’Italia ottengono un successo strepitoso». Il prestigioso quotidiano transalpino pubblica una lunga biografia della leader di destra nella quale si sottolinea che «Meno vivace e imprevedibile del suo rivale Matteo Salvini, che a lungo l’ha emarginata, Giorgia Meloni è riuscita a tenere insieme la borghesia, orfana di Silvio Berlusconi, e la destra radicale. Ancora più forte, colei che incarna fisicamente la romanità, è riuscita a non risvegliare l’atavica sfiducia del nord del Paese nei confronti della Capitale, e questo spiega la sua spettacolare ascesa».

Letta è il vero sconfitto: Pd pronto a farlo fuori dopo il flop

Per Bild, «Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale, è probabile che l’Italia abbia un governo nazionalista di destra». Grande spazio alla vittoria di Giorgia Meloni anche sul sito dello spagnolo El Pais che propone un profilo della leader di Fdi intitolato «dall’elogio a Mussolini alla vittoria».