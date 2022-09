Elezioni 2022, Giorgia Meloni esulta: "Abbiamo scritto la storia, non vi tradiremo”

26 settembre 2022 a

I risultati delle elezioni politiche del 25 settembre incoronano Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia trionfa su tutte le forze politiche, sia nel centrodestra che rispetto agli avversari. Un risultato netto e sorprendente, superiore alle aspettative, tanto che sui social Meloni esulta e, rivolgendosi agli italiani, afferma: "Abbiamo scritto la storia. Siamo pronti a risollevare l'Italia. Non tradiremo la vostra fiducia".



Meloni ringrazia e dedica la vittoria ai militanti e ai sostenitori. E poi fa una promessa agli italiani: "Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato. A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia. GRAZIE!" scrive sui social.