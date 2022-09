La denuncia dei consiglieri FdI: Zingaretti sfrutta la Regione per propaganda

Tommaso Carta 25 settembre 2022 a

Conferenze stampa e annunci a ripetizione di imminenti opere e investimenti. Il tutto attuato con una tempistica studiata ad arte. E cioè per «sponsorizzare» la campagna per le Politiche del governatore del Lazio Nicola Zingaretti. È quanto si legge in una segnalazione inviata al Co.re.com del Lazio (la diramazione «regionale» dell’AgCom) da un gruppo di consiglieri di Fratelli d’Italia, tra cui Laura Corrotti, Chiara Colosimo e Fabrizio Ghera. Nel testo, in particolare, si sottolinea quanto avvenuto lo scorso 19 settembre, quando «in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, il presidente del Lazio Zingaretti e il sindaco di Roma Gualtieri hanno convocato una conferenza stampa per annunciare un pacchetto di investimenti pari a 100 milioni destinati al Municipio Roma X (Ostia)». Un episodio analogo si era verificato il 12 settembre.

I consiglieri di Fratelli d’Italia «chiedono al Comitato di valutare i provvedimenti di competenza per la violazione sistematica, durante il periodo elettorale, delle disposizioni in materia di comunicazione istituzionale». «Sono giorni che assistiamo a continue conferenze stampa fatte nella sede della Regione Lazio in cui annuncia questa o quella iniziativa» sottolinea la consigliera Laura Corrotti. «L’ultimo episodio ci ha costretti a segnalare le violazioni al Comitato regionale per le comunicazioni. Convocare una conferenza stampa per presentare un programma di interventi di 100 milioni su Ostia a pochi giorni dal voto non è comunicazione istituzionale ma si chiama propaganda elettorale ed è vietata dalla legge».