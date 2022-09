Fratelli d'Italia, la grande attesa: cosa succede al quartier generale di Giorgia Meloni

25 settembre 2022 a

Il centrodestra freme e l'Hotel Parco dei Principi a Roma, quartier generale di Fratelli d'Italia, si popola in attesa della chiusura delle urne. La leader Giorgia Meloni ancora non c'è: deve prima andare a votare (aveva rinviato l'appuntamento per il caos giornalisti) e poi arriverà al comitato elettorale per seguire lo spoglio con tutto lo stato maggiore del partito. Il clima è di grande attesa.

Sono quasi 400 i giornalisti accreditati al comitato elettorale di FdI: presenti sia la stampa italiana che quella straniera internazionale, tra qui cronisti provenienti dal Giappone.