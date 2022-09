Elezioni 2022, exit poll: Fratelli d'Italia primo partito. Maggioranza al centrodestra

25 settembre 2022 a

"È quello che ci si aspettava" commenta Enrico Mentana nel corso dello Speciale elezioni 2022 di La7 guardando il primo aggiornamento sui dati reali. Fratelli d'Italia domina i primi trend poll con il centrodestra tra il 43 e il 47 per cento, il centrosinistra si assesta tra il 25 e il 29 per cento, il Movimento Cinque Stelle tra il 13,50 per cento e il 17,50 per cento, Azione-Italia Viva (Il Terzo Polo) tra il 6 e l'8 per cento, Unione Popolare tra 0,50 per cento e l'1,50 e Altri tra 1,50 e il 2,50 per cento.

Exit-poll dopo la chiusura delle urne: i primi dati

Primo partito Fratelli d'Italia, dato al 25%, la forchetta è tra il 23 e il 27%. Dunque Pd al 20%, forchetta 18-22. Terza forza il M5s, in forte crescita rispetto agli ultimi sondaggi: 15,5%, forchetta 13,5-17,5 per cento. Quindi la Lega: 11,5%, forchetta 9,5-13,5%. Forza Italia al 7, forchetta 6-8. Poi il Terzo Polo, Azione e Italia Viva al 7, forchetta 6-8. Bene stando ai primi exit l'Alleanza Verdi-Sinistra, al 3,5%. +Europa viene data al 2,5 per cento, forchetta 2-3 per cento. Italexit lotta per superare lo sbarramento: 2,5%, tra il 2 e il 3%. E ancora Unione Popolare data all'1, 0,5-1,5 per cento. Noi Moderati all'1,5%. Infine Impegno Civico di Di Maio dato all'1, forchetta 0,5-1,5.