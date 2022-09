Elezioni, il Pd si aggrappa a tutto per racimolare voti: lo stratagemma via mail per battere il fattore pioggia

24 settembre 2022 a

Un messaggio via email irrompe sulle elezioni italiane del 25 settembre. “Domenica è prevista una forte perturbazione meteo con ingenti piogge per tutta la giornata. Ogni voto è importante, perciò vi invitiamo a verificare con parenti e amici se hanno bisogno di un passaggio in macchina. Se ci fosse questa necessità, contattateci e organizziamo con i nostri ragazzi". Il testo giunto via posta elettronica è a firma "Pd Balduina” ed è stato inviato alla mailing list formata dalle persone che hanno partecipato alle primarie dem in passato. La mail - ricevuta alle 13.05 del giorno della vigilia delle elezioni - è stata mandata dalla sezione di uno dei quartieri della Roma “bene” visto che per domani sul Lazio è stata lanciata un’allerta arancione per il maltempo.

“Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento” il bollettino della Protezione Civile sul meteo del 25. E il partito di Enrico Letta si sta muovendo per sconfiggere il fattore pioggia, che potrebbe invogliare alcuni indecisi a restare a casa.