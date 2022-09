Elezioni, da Mattarella ai leader dei partiti: dove votano i big della politica

24 settembre 2022 a

Dopo 24 ore di silenzio, la parola passerà alle urne per le prime elezioni politiche della storia repubblicana a settembre. Ecco dove andranno a votare i big della politica. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà al seggio dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII nella sua Palermo alle 9. Il premier Mario Draghi voterà al liceo classico 'Goffredo Mameli' a Roma. Sempre nella Capitale andranno a votare altri big di partito. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alle 11 nella scuola Vittorio Bachelet, in viale Beata Vergine del Carmelo 35. Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, esprimerà la propria preferenza alle 9.30 circa in via Galvani, nel quartiere Testaccio. Si recherà poi alle 11, al seggio allestito al Liceo Ginnasio statale 'Virgilio', in via Giulia 38, il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Ancora, il leader di Azione e del Terzo polo, Carlo Calenda, voterà domani alle 10 sempre a Roma, in via del Lavatore 38.

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimerà il proprio voto alle 12 a Potenza in via 4 Novembre alla Scuola materna comunale - dove è candidata - mentre il presidente della Camera, Roberto Fico, voterà alle 12 a Napoli all'Istituto comprensivo Della Valle (Salita del Casale 20/c). Gli altri due protagonisti del centrodestra, inoltre, si recheranno alle urne a Milano: il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel seggio di via Fratelli Ruffini alle 11.45, mentre il segretario della Lega, Matteo Salvini, voterà alle 9 nel seggio di via Martinetti 25. Il coordinatore nazionale azzurro, Antonio Tajani, si recherà a votare alle 12.30 alla Scuola Primo Levi, in via Palaverta, nella frazione Frattocchie di Marino (Roma). Se il leader di Italia viva, Matteo Renzi, andrà al seggio in mattinata nella sua Firenze, il co-fondatore di Impegno civico, Luigi Di Maio, esprimerà il proprio voto a Pomigliano d'Arco (Napoli).

E non solo. Gli esponenti principali di +Europa domani voteranno fra Roma, Milano e Torino. Emma Bonino lo farà al seggio a Roma, in via dell'Arco del Monte alle 11. Il segretario nazionale Benedetto Della Vedova voterà nel capoluogo lombardo, nel seggio di piazzale Stefano Turr, alle 11, e Riccardo Magi a Torino, alle 10, nella sezione n.1 presso il Palazzo municipale in via Corte d'Appello 1. Tra gli altri big al voto, il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dell'Alleanza Verdi Sinistra voterà sempre alle 11 a Foligno (Perugia) nel seggio elettorale allestito alla scuola Piermarini, in via Giuseppe Piermarini 17/21.