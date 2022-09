L'endorsement di Luca Barbareschi: voterò Giorgia Meloni

23 settembre 2022 a

a

a

Nelle ultime ore di campagna elettorale prima delle elezioni del 25 settembre, si susseguono le dichiarazioni sulle intenzioni di voto anche da parte di personaggi dello spettacolo e della cultura. L'ultimo in ordine di tempo è il produttore Luca Barbareschi che è stato ospite in studio nella puntata di Coffee Break in onda il 23 settembre. Barbareschi ha spiegato perché voterà centrodestra e, in particolare, Giorgia Meloni. "La campagna del centrosinistra ha giocato solo sulla diffamazione - ha risposto Barbareschi - Io voterò Giorgia Meloni perché sono di centrodestra. Giorgia ha fatto un bellissimo lavoro. Ha cercato di parlare nel merito del suo programma. In un'Italia così dilaniata è difficile trovare la stessa dinamica. Qualche anno fa Renzi puntò sul nord, sulla locomotiva d'Italia. Il sud, invece, è rimasto abbandonato a se stesso. Ma oggi puntare sul reddito di cittadinanza è un insulto all'intelligenza".

Poi il riferimento alla politica internazionale: "Meloni ha studiato tanto ed è molto preparata - ha proseguito Barbareschi negli studi di La7 - Negli Usa e sui mercati internazionali c'è molta attenzione e stima nei suoi confronti. L'altro giorno, ad esempio, a proposito del gas spiegava il disaccoppiamento sulle bollette. E dava spiegazioni molto pertinenti. Anche il tema della comunicazione è un tema a cui è molto sensibile. Vuole liberalizzare la cultura che deve avere una narrazione italiana. A Meloni sta a cuore la nostra identità".