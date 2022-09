Lega, Salvini chiude col botto: partita la maratona social

23 settembre 2022 a

Una diretta svolta contemporaneamente su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Twitch. È nella piazza virtuale dei social che il leader della Lega Matteo Salvini chiude la sua campagna virtuale, a differenza degli alleati Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che hanno scelto le più tradizionali piazze di Napoli e Milano. È partita on-line la maratona social annunciata da Salvini, tra i politici più seguiti sui social network anche grazie alla bravura dello staff, soprannominato "la bestia" tra i social media manager italiani.



Chiudiamo insieme questa campagna elettorale entusiasmante con una piazza virtuale che unisca tutti gli 8mila comuni italiani, da nord a sud

Insieme, per l'Italia: andiamo a vincere!

Seguiteci in diretta#maratonaSalvini #domenicavotoLega https://t.co/4W7sSvEdbO — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 23, 2022

“È la prima volta nella storia, penso che ci sia un esperimento politico virtuale in contemporanea su tutti i canali social che si propone di coinvolgere alcuni milioni di persone. Una roba così non l’ha mai fatta nessuno”, ha spiegato Salvini che nelle 4 ore di diretta sarà affiancato da tanti ospiti tra cui Luca Zaia, Attilio Fontana, il ministro Giorgetti. “I social sono una parte di vita reale, una parte del mondo” ha commentato il leader del Carroccio rivelando che proprio dai social “è arrivata la richiesta che la Lega accoglie di togliere il canone Rai”. L'ennesima riprova dell'attenzione di Salvini ai social network che rappresentano una cassa di risonanza importante per arrivare a tutti gli elettori. Soprattutto ai giovanissimi ancora indecisi.