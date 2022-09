Meloni smonta Letta su Nato ed elezioni: “La sinistra sputa sull'Italia”

23 settembre 2022 a

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha scelto Napoli per il comizio di chiusura di campagna elettorale. A Bagnoli si è scagliata in particolare contro il Pd di Enrico Letta: “La sinistra italiana è andata in giro per tutto il mondo a sputare sulla sua nazione per tentare di vincere, questa è una cosa inaccettabile. Non ho bisogno di parlare male dell’Italia come fa la campagna elettorale Letta. Da due anni sono presidente dei conservatori europei, ma non ho mai fatto un’intervista a un giornale straniero, perché ero opposizione del governo e avrei dovuto parlare male dell’Italia. Spero che chiederete conto a Letta del fatto che è alleato con un partito che dice che bisogna fermare l’invio di armi all’Ucraina. Cerchiamo di capire dove stanno i problemi. Il centrodestra ha votato sempre compatto sul tema dell’Ucraina, anche sull’ingresso della Finlandia nella Nato. Chi non ha votato sull’ingresso della Finlandia è stato Fratoianni, alleato del Pd”.

Impossibile non ricevere una domanda sulle dichiarazioni di von der Leyen sul voto del 25 settembre: “La responsabilità di quelle parole è della sinistra italiana. Mi pare che la von der Leyen abbia già mandato una nota per correggere l’interpretazione che è stata data dalla stampa italiana, per la quale le parole fossero un’ingerenza sulle elezioni italiane. Sarebbe stata una cosa francamente fuori misura rispetto al ruolo della commissione. Rispetto alle dichiarazioni che ho sentito fare ad alcuni commissari in questa campagna elettorale - ha aggiunto Meloni - penso che quando si entra a gamba tesa in una democrazia di uno Stato membro in realtà si fa qualcosa che nuoce alla credibilità della commissione. Perché una cosa sono i partiti politici, il Parlamento, il ruolo politico, ma i commissari è come se fossero i ministri di tutta la Commissione europea. Quindi consiglio prudenza, se si crede nella credibilità dei commissari europei e della Commissione”.

A chi le chiede se ha già vinto Meloni risponde predicando cautela: “Andiamo a votare, piano con questa cosa che avremmo già vinto. Le battaglie prima si combattono e poi si vincono. Non vi distraete a mezzanotte io ho finito e vi giuro su quello che ho di più caro al mondo che non avrei potuto fare di più. Adesso tocca a voi, adesso è il momento vostro. Io domani passo una giornata con mia figlia, stacco tutto, mi riprendo, domenica vado a votare. Stasera stacco io e attaccate voi. Mi raccomando”.