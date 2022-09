Centrodestra, il candidato per la Lombardia è sempre Attilio Fontana. Lega: squadra che vince non si cambia

16 settembre 2022 a

a

a

"Squadra che vince non si cambia, il candidato del centrodestra in Regione Lombardia sostenuto da tutti i partiti è e sarà Attilio Fontana. Auguriamo alla sinistra di trovare un candidato altrettanto valido". Lo affermano fonti della Lega. Correrà dunque per il bis il governatore leghista della Regione Lombardia che oggi, dopo la tragica alluvione che ha colpito le Marche, ha assicurato che la Regione "è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche". Fontana lo ha detto al suo collega Francesco Acquaroli oggi in una telefonata in cui gli ha anche espresso la sua "vicinanza, quella della Giunta regionale e di tutti i lombardi".