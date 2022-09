Giuseppe Conte, la gaffe su Forrest Gump e poi il gelo a L'Aria che Tira: che succede in studio

08 settembre 2022 a

Giuseppe Conte si salva in calcio d’angolo. L’ex presidente del Consiglio e attuale leader del Movimento 5 Stelle è stato ospite della puntata dell’8 settembre de L’Aria che Tira, il talk show di La7, e non si è accordo che quando Myrta Merlino ha iniziato a fargli le domande per l’intervista la trasmissione era già in onda, rendendosene conto solo dopo parecchio tempo. “Quello è Forrest Gump” dice Merlino e Conte replica ridendo: “Ho detto quel tal filosofo ed era Forrest Gump”. Merlino va avanti normalmente: “Diciamoci la verità, la davano per fregato in questa campagna elettorale, invece mi pare che i sondaggi…”. “Hanno fatto delle valutazioni improvvide” risponde Conte. “Lei se l’aspettava?” chiede ancora la padrona di casa.

E qui Conte capisce che c’è qualcosa che non va: “Ma siamo in diretta?”. “Eh per forza, adoro” gli fa notare Merlino. Conte resta senza parole e poi scoppia a ridere: “Ah no… Mi scuso coi telespettatori, mi ero appena seduto, non c’è stato il passaggio. Confermo il termine improvvide. Il nostro obiettivo non è superare la Lega ma di avere un buon risultato per condurre le nostre battaglie”.