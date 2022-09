Decreto Aiuti bis, tutte le novità su smart working, pensioni, bollette e superbonus

13 settembre 2022 a

Via libera delle commissioni Finanze e Senato con voto unanime al decreto Aiuti bis. Lo ha annunciato il relatore del testo Luciano D’Alfonso (Pd), intervenendo nell’aula di palazzo Madama. Il senatore dem ha parlato di un ok arrivato "con uno spirito laico, senza ideologia, ma guardando al merito delle questioni". L'intesa decisiva è stata quella sull'emendamento riformulato del governo sul Superbonus, nel dettaglio sulla responsabilità di chi acquista i pacchetti di crediti fiscali.

Oltre al Superbonus, l'Aiuti bis approvato dal Cdm a inizio del mese scorso e andato in Gazzetta il 9 agosto contiene misure da 17 miliardi di sostegni a famiglie e imprese tra cui l'emergenza energetica. Nel testo trova spazio l'estensione agli ultimi mesi dell'anno del bonus sociale per luce e gas (con allargamento dell'Isee a 12mila euro), l'introduzione di tariffe agevolate per i clienti "vulnerabili", il congelamento delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura fino a maggio, crediti d'imposta per le imprese, il bonus carburanti in agricoltura e pesca, per i servizi di trasporto e il prolungamento dello sconto sulle accise della benzina (riduzione estesa per decreto interministeriale al 5 ottobre), esenzione dei fringe benefit ai dipendenti.

Sulle pensioni, viene rafforzato per il secondo semestre 2022 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Potenziata a 25 milioni la dotazione per il Bonus psicologo introdotto dal Milleproroghe, più che raddoppiato il fondo per gli abbonamenti dei mezzi pubblici, innalzato anche il bonus Tv. Nel tessuto anche nuove strette per gli extra-profitti delle aziende. Tra le ultime modifiche al testo quelle relative al lavoro. Per i fragili e i genitori di figli fino a 14 anni c'è la proroga a fine anno del diritto allo smart working che era scaduto in estate e non era entrato nel provvedimento originale. ,