Non è l'Arena, Matteo Salvini contro Pd e sinistra: sono loro che fanno affari con la Russia

Matteo Salvini a valanga durante la puntata di "Non è l'Arena" andata in onda domenica 11 settembre su La7. Il segretario della Lega ha attaccato la sinistra e ha parlato dei progetti politici che vorrà realizzare il centrodestra al governo. «Gli unici che hanno fatto affari con la Russia e Putin sono a sinistra. Io non ho preso un soldo dalla Russia, io difendo gli interessi del popolo italiano». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di «Non è l’arena», su La7.

Poi Salvini ha affrontato il tema degli aumenti di gas e luce. «Fermare gli aumenti di luce e gas è un’emergenza - ha detto Salvini a Massimo Giletti - La Lega c’è, perchè Letta scappa? Come si risolve il problema domani mattina? Firmando un decreto con tutti partiti al governo da 30 miliardi di euro per bloccare gli aumenti. Mentre per qualche mio collega di altri partiti, come Letta, il problema per l’Italia è il fascismo e Salvini, per me il problema sono le bollette della luce e del gas che devono pagare gli italiani»,

Spazio anche al programma di governo da realizzare dopo le elezioni del 25 settembre. «Il presidenzialismo e l’autonomia sono due scelte che offriamo al popolo italiano, che è sovrano. Se gli italiani voteranno in maggioranza il centrodestra si potrà avere l’autonomia e l’elezione diretta del prossimo presidente della Repubblica, dopo che Mattarella avrà concluso il suo mandato. Chi sceglie la Lega sceglie l’azzeramento della legge Fornero e la difesa dei nostri confini».