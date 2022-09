Elezioni 2022, Matteo Salvini scrive una lettera ai cittadini del Lazio. Al centro immigrazione, sicurezza e flat tax

08 settembre 2022 a

Matteo Salvini scrive una lettera ai cittadini del Lazio con i punti salienti del programma per il futuro governo del Paese: "Cara amica, caro amico, il Lazio è una grande Regione che ha tutto: storia, cultura, natura, imprese, eccellenze riconosciute in tutto il mondo. La sua grandezza è stata però oscurata negli ultimi anni da scelte inappropriate e inefficaci. La sua bellezza vittima di incuria, sporcizia, degrado. Comprendo il vostro stato d'animo: disillusione, stanchezza, paura di non farcela, l'incremento spropositato del costo dell'energia ma CREDO anche che ci sia tanta voglia di serenità e di rivincita.

CREDERE è vitale, è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, perfino dell'amore. Non c'è futuro senza "CREDO". "CREDO" è un atto di fede laica nella bella politica e nel bello della democrazia. E' un messaggio che appare rivoluzionario in un'epoca di sfiducia e di perdita di sicurezze. Con un governo forte ed efficiente, in grado di ascoltare le esigenze di tutti e non solo di pochi fortunati, possiamo superare queste difficoltà.

CREDO che la Lega abbia una solida ed efficace capacità di governo, capace di dare il giusto valore al lavoro, all'impresa, alla salute, al territorio, e che possa offrire prospettive concrete ai nostri giovani, ai nostri figli. Lo testimoniano ogni giorno i nostri presidenti di Regione, gli 800 sindaci, i 6 mila amministratori locali da Nord a Sud. Donne e uomini all'altezza, in grado di guidare l'Italia.

CREDO in un cambiamento. Finalmente possiamo avere un governo che rappresenta la maggioranza degli italiani e non di pochi. Possiamo fermare l'immigrazione clandestina, investire nella sicurezza delle nostre città, smontare definitivamente la legge Fornero tramite Quota 41, E ancora, estendere la flat tax al 15% a imprese, dipendenti e famiglie, riproporre la pace fiscale rottamando le cartelle esattoriali che strangolano i cittadini, incentivare il nucleare di ultima generazione per raggiungere l'indipendenza energetica. Io ci CREDO. Credici anche tu votando LEGA".

Poi la lettera entra nel dettaglio del programma analizzando singolarmente le diverse proposte:

Pace fiscale e flat tax al 15%: grazie alla Lega è già realtà la flat tax al 15% per due milioni di Partite Iva, ora va estesa a imprese e dipendenti.

Iva zero su pane, pasta, riso, latte, frutta e verdura: via le tasse su beni di prima necessità, un aiuto immediato e per tutti i cittadini contro carovita e inflazione.

Stop sbarchi: Con Salvini al Viminale, 11.471 sbarchi in tutto il 2019. Con Lamorgese, 13.801 solo nel mese di luglio 2022.

Stop Fornero! Sì Quota 41: 41 anni di lavoro devono bastare per la pensione, anche per lasciare spazio ai giovani che meritano un primo impiego dignitoso.

Indipendenza energetica e nucleare sicuro: sì al nucleare di ultima generazione, sicuro ed ecologico per essere competitivi con il resto del mondo e abbassare il costo delle bollette.

Case popolari agli italiani: per troppo tempo anziani, disabili, giovani coppie, famiglie e persone perbene sono state estromesse dai bandi.

Termovalorizzatori e completamento ciclo rifiuti: gli impianti di ultima generazione garantiscono un calo delle emissioni e una migliore gestione della differenziata.

Città sicure: assunzione di almeno 10mila nuovi agenti, piano straordinario per la videosorveglianza (anche in case di riposo e asili). Certezza della pena.

Difesa degli animali: taglio dell'Iva su cibo e cure veterinarie, lotta al randagismo e incentivi per le adozioni.