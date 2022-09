Otto e mezzo, Tomaso Montanari smaschera i Dem: la sinistra non è nel Pd

07 settembre 2022 a

Tomaso Montanari smaschera il Pd di Letta e i suoi fallimenti. Lo storico dell'arte è stato ospite della puntata di "Otto e mezzo" in onda mercoledì 7 settembre su Rete4. Secondo Montanari la sinistra da tempo non è più schierata nel Pd. "La sinistra non sta nel Pd - conferma Montanari intervistato da Lilli Gruber - A forza di mali minori sono arrivati al male maggiore. Alla fine si è spostato tutto a destra e nel Pd ormai è difficile trovare cose di sinistra. Per fare un esempio su tutti: la cosa più di sinistra fatta dal Pd è il reddito di cittadinanza".

Ed è qui che Montanari svela dove si nasconderebbe ormai la vera sinistra. "Il M5s è il partito che ha la piattaforma di sinistra più ampia - prosegue lo storico dell'arte - La scelta di Letta di non allearsi con Conte mostra la sua volontà di far governare Giorgia Meloni".