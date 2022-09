Meloni stacca tutti. Il sondaggio Demopolis svela quanti seggi avrà il centrodestra alla Camera dei deputati

07 settembre 2022 a

Come sarà la nuova Camera dei Deputati. A poco più di due settimane dal voto del 25 settembre il sondaggio "Demopolis" per La7 svela come sarà composto uno dei due rami del prossimo Parlamento. Il centrodestra riuscirebbe a conquistare 246 seggi dei 400 disponibili con una forbice di oscillazione tra 23 e 258. Staccatissimo il centrosinistra. La coalizione guidata da Enrico Letta si fermerebbe a quota 92 (forbice tra 80 e 104). Seguono il M5s con 34 seggi e il Terzo Polo con 18 seggi (tra 15 e 21).

La composizione della futura Camera dei deputati rispecchia la distribuzione dei voti che andranno ai singoli partiti anche nella quota proporzionale. Il Pd sale al 25% e stacca il Pd al 22,4%. La Lega è al 13,5% e il M5s al 12,8%. Le forze di centro sono il Terzo Polo di Azione e Italia Viva al 7% e Forza Italia al 6,9%. Chiudono Sinistra Italiana e Verdi al 3,5% e Italexit al 3%.