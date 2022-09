Controcorrente, Elena Bonetti asfalta Conte sul dl Aiuti bis: "Allucinante ostruzionismo"

07 settembre 2022 a

La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete4, spiega cosa è accaduto oggi in Parlamento sul dl aiuti bis. I partiti non sono riusciti a trovare un accordo e il provvedimento, importantissimo per le famiglie e per le imprese italiane, è stato rimandato. Ma cosa è successo? Bonetti risponde e lancia un'accusa contro il leader pentastellato.



"Oggi c'è stato in particolare l'ostruzionismo del Movimento 5 stelle che ha bloccato il passaggio" spiega Bonetti che pero viene subito incalzata da Veronica Gentili che ha chiesto il motivo. "Dovrebbe chiedere al M5s" dice infastidita Bonetti. Ma Gentili insiste e chiede: "Se una forza politica fa ostruzionismo dovreste almeno capire perché". A quel punto la ministra affonda: "Io credo che in questo momento ci sia il tentativo di non arrivare ad una soluzione proprio per continuare la campagna polarizzata e quindi non dare risposte. Noi come terzo polo siamo molto chiari: questo decreto per noi andava approvato così come era il prima possibile. È allucinante che si sia rimandato anche solo di una settimana: sembra poco ma è un'eternità per chi è in difficoltà" spiega Bonetti.