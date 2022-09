Elezioni 2022, Giorgia Meloni smaschera l'autocensura degli artisti: chi la pensa come noi non parla

07 settembre 2022 a

Negli ultimi tempi molti artisti e cantanti hanno fatto dichiarazioni contro Giorgia Meloni e il centrodestra. Tra quelle che hanno fatto più scalpore ci sono Elodie, Loredana Bertè e Levante. Senza contare lo scontro con Chiara Ferragni sulla delicata questione dell'aborto. «Tutti questi artisti li avete visti, secondo voi è possibile che in tutto il mondo dello spettacolo non ce ne sia uno che la pensa come noi, se c’è allora perché non parla - si è chiesta Giorgia Meloni parlando sul palco dell’Aquila - Forse perché sa che, se parla, le sue possibilità di crescita in quel mondo potrebbero ridursi. È questa la democrazia dei democratici ma non è la mia".

Poi un'altra frecciata rivolta direttamente a Enrico Letta e alla sua presunta patente di democrazia. «Nella vita ho altri problemi rispetto a farmi dare le patenti di democrazia da Enrico Letta - ha detto Meloni - Ho sentito in questa campagna elettorale una serie di cose surreali".