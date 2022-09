Elezioni, dalla Ue smentiscono la sinistra: “Paura per la vittoria della destra? Il voto va rispettato”

07 settembre 2022 a

L’Unione europea non vuole intromettersi nelle elezioni politiche italiane che si terranno il 25 settembre. Un alto funzionario Ue, in vista della riunione dell’Eurogruppo di venerdì a Praga, ha risposto in maniera secca ad una domanda sulle possibili ricadute economiche e politiche in Europa di una vittoria della destra in Italia: «Le elezioni negli Stati membri devono davvero essere rispettate. Sarà del tutto inappropriato che l’Ue inizi a prendere posizione sui risultati delle elezioni. Quindi non è questo ciò che l’Europa fa, l’Europa non discute o specula sui risultati elettorali».

Inoltre i Paesi della zona euro si attendono che l’Italia proceda, dopo le prossime elezioni politiche, a ratificare la riforma del trattato del Meccanismo Europeo di Stabilità, a prescindere da chi vincerà, perché si tratta di un «impegno» preso dalla «Repubblica Italiana». A puntualizzarlo è sempre un alto funzionario Ue. «Naturalmente», spiega la fonte, a Bruxelles si sperava che Roma procedesse alla ratifica prima delle elezioni, ma ormai «siamo in una campagna elettorale», che è «come tutte le altre». Tuttavia, aggiunge, i Paesi dell’area euro hanno «preso un impegno che deve essere rispettato. E questo - sottolinea - è un impegno preso dalla Repubblica Italiana», quindi «mi aspetterei che l’Italia proceda» con la ratifica della riforma «una volta che sarà ritornata alla normale vita politica e che sarà nella posizione di prendere decisioni». La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha ripetutamente detto di essere contraria alla ratifica di un trattato, quello del Mes, che «non fa gli interessi dell’Italia».