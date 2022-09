Elezioni 2022, il Pd perde consensi. La Supermedia svela per chi funziona la campagna elettorale

06 settembre 2022 a

A pochi giorni dal blackout sulla pubblicazione dei sondaggi, ecco un aggiornamento della Supermedia Agi/Youtrend alla luce dei tanti sondaggi usciti nell’ultima settimana. La prossima, e ultima, Supermedia arriverà venerdì 9 settembre. I consensi si stanno muovendo, a dimostrazione che la campagna elettorale sta «funzionando», anche se più per alcuni partiti che per altri. Funziona per il M5S (+1,3% in 10 giorni) e Terzo Polo (+0,6%), che guadagnano terreno rispettivamente su Lega e Forza Italia. Non funziona molto bene per il Pd, che ora ha un ritardo di quasi 2 punti e mezzo da FdI, stabilmente in testa col 24,4%. Fa il suo ingresso «last minute» nella Supermedia anche Unione Popolare, il movimento di sinistra radicale guidato da De Magistris, comparsa nelle rilevazioni di 4 istituti con un consenso di poco superiore all’1%. In termini di coalizioni, il centrodestra cala leggermente ma conserva un vantaggio di oltre 18 punti sul centrosinistra, vantaggio che ad oggi garantirebbe un’ampia maggioranza sia alla Camera che al Senato.

SUPERMEDIA LISTE: FDI 24,4 (+0,1), PD 22,0 (-0,7), Lega 12,9 (-0,5), M5S 12,2 (+1,3), Forza Italia 7,9 (-0,5), Terzo Polo 6,5 (+0,6), Verdi/Sinistra 3,6 (+0,2), Italexit 2,8 (=), +Europa 1,9 (-0,4), Noi Moderati 1,7 (-0,3), Unione Popolare 1,2 (+1,2), IPF-Impegno civico 1,1 (=).

SUPERMEDIA COALIZIONI: Centrodestra (FDI-Lega-FI-NCI-UDC) 46,9 (-1,3), Centrosinistra (PD-Verdi/SI-+Eu-IPF) 28,6 (-0,9), M5S 12,2 (+1,3), Terzo Polo 6,5 (+0,6), Italexit 2,8 (=), Unione Popolare 1,2 (+1,2). Altri 1,8 (-1,0) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto a 12 giorni fa (25 agosto).

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 23 agosto al 5 settembre, è stata effettuata il giorno 6 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 24 agosto e 2 settembre), EMG (31 agosto), Euromedia (31 agosto), Ipsos (1 settembre), Noto (31 agosto), Piepoli (30 agosto), Quorum (29 agosto e 5 settembre), SWG (29 agosto e 5 settembre) e Tecnè (29 agosto e 5 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it