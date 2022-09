Caro bollette, Matteo Salvini chiede soldi all'Europa

05 settembre 2022 a

a

a

Matteo Salvini chiede all'Europa di dare soldi a famiglie e imprese per fare fronte contro il caro bollette. «I giornali fanno ricostruzioni surreali, dicono che noi chiediamo di aiutare le famiglie a pagare le bollette perché ce lo chiede Putin. Io sono pagato da voi e solo a voi rispondo». Lo ha affermato Matteo Salvini a Treviso, una delle tappe più importanti del suo viaggio a Nordest.

"Non sa nulla delle sanzioni", De Masi choc contro l'imprenditrice. Crosetto lo sbrana

«Il ragionamento è semplice: l’Europa ha imposto delle sanzioni per fermare la guerra. Giusto. Stanno fermando la guerra? Non pare. Erano nate per mettere in ginocchio la Russia e punire Putin e chi ha invaso l’Ucraina. Ma chi sono le persone che stanno pagando veramente sulla loro pelle le sanzioni? Famiglie, lavoratori e imprenditori. L’Europa ha imposto le sanzioni, l’Europa metta i soldi per permettere alle famiglie di pagare le bollette! Si può fare. Lo hanno fatto i governi francese, tedesco, spagnolo, greco. O lo fa il governo italiano o lo fa l’Europa». Sulla questione energia Salvini ha ribadito che c’è necessità di investire sul nucleare di ultima generazione, sul gas e sui termovalorizzatori.