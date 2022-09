Matteo Renzi contro Enrico Letta: ha sbagliato tutto, è il miglior amico di Giorgia Meloni

05 settembre 2022 a

"Letta è il miglior amico di Giorgia Meloni". Matteo Renzi non ha dubbi e durante la puntata di Tagadà in onda lunedì 5 settembre spara a zero sul leader del Partito Democratico. Renzi attacca a valanga: «Stiamo parlando di una persona che sembra stia giocando per perdere. Il voto a questo Pd è dannoso. Enrico sembra trasformato, mi dispiace per lui. Si è trasformato nell’uomo delle tasse. Ogni giorno ne sbaglia una e temo stia consegnando il Paese nelle mani della destra".

Renzi affronta anche il tema del Terzo Polo e fa una previsione sulla percentuale elettorale da ottenere nelle urne per poter portare Mario Draghi a Palazzo Chigi. «La nostra scommessa è che il polo Italia Viva-Azione andrà molto bene e farà un po' male a Forza Italia. Se dovessi dare un numero, è evidente che se noi facciamo il 10% è più facile bloccare Meloni e far tornare Draghi. Anche sotto il 10 è rilevante, ma dal 10 in più diventa divertente. Andremo meglio di quel che dicono sondaggi. Calenda come minimo vuole la doppia cifra. Il voto utile è mandare gente competente in Parlamento, se mandate incompetenti il voto è inutile».

Il centrodestra? «Se vincono partono loro. Poi litigano ma quando c’è da far partire il Governo lo fanno partire. Se vincono partono, non so se arrivano. Salvini e Meloni sono due che, se vincono, il giorno dopo si mettono d’accordo, ecco perché è fondamentale votare per noi. Poi dopo un po' litigheranno ma partono loro, se vincono. Non so se arrivano».