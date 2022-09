Giorgia Meloni ribalta le accuse della sinistra: "Rivendico tutto"

05 settembre 2022 a

Giorgia Meloni ribalta le accuse contro di lei. Anzi, le rivendica con orgoglio. In un post su Facebook la leader di Fratelli d'Italia analizza nel dettaglio tutti gli insulti e le polemiche sollevate contro di lei in questa campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.





“Disumana. La Meloni ha nel suo programma il blocco navale per fermare gli sbarchi (e le morti in mare). Che vergogna. La Meloni vuole combattere i disturbi alimentari incentivando lo sport. Retrograda. La Meloni vuole investire sulla natalità. Crudele. La Meloni pubblica un video (completamente oscurato e riportato dalla stampa) per solidarizzare con la vittima, denunciare una violenza sessuale e lo stato di insicurezza delle nostre città. Assurdo. La Meloni vuole investire in occupazione e sul taglio del cuneo fiscale invece di fare assistenzialismo sfrenato. Ebbene sì, rivendico tutto. E se questo è il massimo che riescono a costruire su di noi, evidentemente siamo sulla strada giusta" ha scritto Meloni dimostrando, ancora una volta, la sua grande capacità strategica e demolendo così gli attacchi strumentali degli avversari.