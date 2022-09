Il "grillino" Franceschini va a Napoli e giura che difenderà il reddito di cittadinanza

Dario Martini 03 settembre 2022 a

a

a

Dario Franceschini è candidato al Senato al plurinominale in Campania 1. Il ministro della Cultura, big del Partito democratico e ferrarese doc, per entrare nel prossimo Parlamento dovrà essere eletto dai napoletani. Oggi, 3 settembre, si è recato nel capoluogo partenopeo per fare campagna elettorale. E qual è il tema che ha scelto per convincere i suoi nuovi elettori? Ovvio, il reddito di cittadinanza. Il provvedimento simbolo del Movimento 5 Stelle. La Campania, d'altronde, è la regione con il record di percettori del reddito di cittadinanza, 202 napoletani ogni mille abitanti ricevono l'assegno grillino. Ecco allora che Franceschini promette massimo impegno per difenderlo. "Giù le mani dal reddito di cittadinanza. Il Pd lo difenderà con forza dagli attacchi della destra", ha tuonato Franceschini.

Il Reddito ci costa 8 miliardi. Salvini: "Resti solo per chi non lavora"

Il ministro della Cultura assicura di essere sempre stato un grande sostenitore del reddito di cittadinanza: "Lo abbiano già valorizzato nei governi Draghi e Conte 2 e continueremo a farlo, perché è una misura necessaria per sostenere i più esposti alle conseguenze della crisi. Poi gli andranno affiancate altre misure per i lavoratori, a cominciare dal salario minimo e dalla mensilità in più", dice Franceschini al fianco di Roberto Speranza, anche lui candidato in Campania. Da ricordare che il Pd, nel suo programma elettorale, propone di ampliare la platea degli stranieri che beneficiano del Rdc. Al momento, infatti, bisogna essere residenti in Italia da almeno dieci anni per fare richiesta. I dem propongono di abbassare questo periodo di tempo.