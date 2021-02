Aggressione al gazebo di Fratelli d'Italia, Crosetto posta il video: squilibrati

13 febbraio 2021 a

Un'aggressione senza senso a un gazebo pacifico organizzato da Fratelli d'Italia. Guido Corsetto ha postato su Twitter un video che arriva da Torino dove tra volantini e bandiere del partito di Giorgia Meloni scatta un parapiglia. Immagini concitate, alcuni uomini cercano di fermarne un altro a due passi del gazebo messo a soqquadro con i volantini buttati a terra e un tavolino rovesciato.

Un banchetto. Un modo civile e democratico per rappresentare un pensiero politico, un’idea, portandola in mezzo alle strade.

Nella vita ne ho incontrati di ogni parte politica e sono sempre andato a salutare con rispetto chi ci dedicava il suo tempo. Non tutti sono così.

"Un banchetto. Un modo civile e democratico per rappresentare un pensiero politico, un’idea, portandola in mezzo alle strade - scrive Crosetto - Nella vita ne ho incontrati di ogni parte politica e sono sempre andato a salutare con rispetto chi ci dedicava il suo tempo. Non tutti sono così".

Un utente commenta: "Non voterò mai FdI, essendo socialdemoratico, ma credo che tutte le idee all'interno della Costituzione abbiano diritto di cittadinanza. Riconosco la mia Torino e me ne spiace, Guido. La mia solidarietà". "Lo so! Bastano pochi squilibrati" replica Crosetto.

Immagini che seguono la denuncia di una ventina di giorni fa dell'aggressione al gazebo di Fratelli d'Italia al mercato di corso Cincinnato. I militanti di FdI erano stati accerchiati da una decina di esponenti dei centri sociali che hanno spaccato il gazebo e cercato di rubare i materiali come bandiere e volantini. Un blitz sventato grazie all'intervento di residenti e venditori ambulanti del mercato.

