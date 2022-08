M5S, il siluro di Giuseppe Conte a Luigi Di Maio: “È colpevole, ha sfasciato l'equilibrio del governo”

26 agosto 2022 a

Tutta colpa di Luigi Di Maio. Ad individuare il vero responsabili della crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi è Giuseppe Conte, intervistato dal Tg2 Post: “Su Di Maio sospendo il giudizio, fino a poco tempo fa abbiamo lavorato insieme, ma ha assunto un’iniziativa politica in modo improvvido e imprudente. Se posso dare la colpa della caduta del governo Draghi a Di Maio? Mi assumo la responsabilità politica di aver sollecitato una risposta a Draghi, ma è un fatto oggettivo che mettersi a formare una forza politica in questo contesto e attaccare una delle forze di maggioranza relativa, significa voler sfasciare l’equilibrio del governo.

“Eravamo disponibili - dice ancora il presidente del Movimento 5 Stelle - a sostenere Draghi anche per rivedere il sistema di determinazione del prezzo unico del gas, che è fondamentale. Se fosse stata realizzata una misura comune europea non ci troveremmo in una spirale recessiva così grave. Era tutto scritto, l’ho denunciato a marzo a Draghi, quando la situazione era già grave, ma mi è stato detto che attentavo alla credibilità dell’Italia, che c’erano degli impegni internazionali che non si potevano trascurare - ricorda Conte nell'intervista alla Rai -. Non volevo metterli in discussione, ma fra alleati ci si parla”.

“Ribadiamo la ferma condanna alla Russia e il pieno sostegno alla popolazione ucraina, ma l’escalation militare per inseguire la chimera di una vittoria militare sulla Russia ci potrebbe portare a un conflitto che potrebbe durare anni. Arriveremo al punto in cui - chiosa il leader grillino sul conflitto in Ucraina - i paesi occidentali non reggeranno più il sostegno finanziario all’Ucraina, come è successo in Afghanistan. Non è andando a Kiev che si risolve il problema. Il problema si risolve con una chiara visione politica. Lavoriamo subito per indirizzare tutto verso un negoziato di pace”.