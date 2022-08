Coffee Break, Giorgio Mulè prospetta uno scenario da incubo per Putin: "Se vince il centrodestra..."

26 agosto 2022 a

Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa di Forza Italia, ospite di Coffee Break su La7 nella puntata del 26 agosto, rassicura sulla posizione atlantista del centrodestra in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. "Se dovesse vincere il centrodestra, il 26 settembre non dico che Putin avrà gli incubi ma da questo punto di vista riceverà lo stesso trattamento che ha avuto fino ad adesso" ha spiegato Mulè.

"Abbiamo sostenuto che nei confronti dell'Ucraina non c'è alcun tipo di flessione dal punto di vista militare, umanitario e diplomatico. Quindi non cambierà nulla nei rapporti con l’Ucraina nei rapporti con la Nato" rassicura Mulè. Il sottosegretario poi sottolinea come l'Italia manterrà fede agli impegni presi, continuando le operazioni all'estero: "Segnalo per altro che l'Italia è il secondo paese tra i 30 della Nato per numero di soldati schierati all'estero, in questo momento siamo schierati a guardia dei cieli della Polonia, dopo essere stati in Romania e stiamo andando in Ungheria e Bulgaria. Noi siamo in prima linea nella difesa dei confini dell'Europa ma soprattutto nella difesa dei valori dell'Indipendenza" ha concluso Mulè.