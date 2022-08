Forza Italia, diaspora nel partito: altri quattro big lasciano Berlusconi

25 agosto 2022 a

a

a

Terremoto nel partito campano di Forza Italia. Una diaspora cominciata in mattinata, quando hanno annunciato l'addio al partito di Silvio Berlusconi quattro big campani: Domenico De Siano (coordinatore regionale), Antonio Pentangelo (coordinatore provinciale), Marzia Ferraioli e Carlo Sarro. Tutti parlamentari uscenti, tutti non ricandidati. Ciò che ha spinto i quattro a lasciare il partito "il silenzio delle scelte operate dai vertici di Fi". "Noi abbiamo creduto fino all'ultimo di essere candidati, perché avevamo la parola del coordinatore nazionale Antonio Tajani. Invece il silenzio totale, anche adesso, dopo la consegna delle liste nessuno che si sia degnato di darci una spiegazione" spiega Antonio Pentangelo, coordinatore provinciale dei forzisti, che ha raccontato come "l'unico messaggio ricevuto sia arrivato alle 19,59 di lunedì sera". "Ci è stato comunicato che non c'erano posti nel proporzionale" aggiunge Pentangelo che però chiarisce: "Personalmente non ho mai chiesto un posto nel proporzionale, anzi. Avrei accettato come ho anche ribadito al partito una corsa all'uninominale". "È stata una vera e propria esecuzione" ha poi ribadito Pentangelo.

L'ex numero uno della ex Provincia di Napoli sul futuro ammette: "Non ho deciso ancora nulla. Adesso si apre una fase di riflessione e qualsiasi decisione prenderò la comunicherò in futuro. Quindi vorrei che non si facessero ipotesi al momento completamente campate in aria" conclude Pentangelo. All'addio dei quattro big si sono aggiunti: gli ex presidenti di Municipalità Maurizio Moschetti e Francesco De Giovanni, attualmente consiglieri municipali, nonché vicecoordinatori di Forza Italia di Napoli, Domenico Di Domenico e Antonio Cacciapuoti, rispettivamente vicesindaco e capogruppo di Forza Italia a Qualiano (Napoli) e Nando Federico, Lucia Sciesa e Lucia Tranchese, rispettivamente capogruppo e consigliere comunali di Forza Italia di Ottaviano (Napoli).

La replica è affidata al vicecommissario regionale Francesco Maria Rubano: "Forza Italia Campania è finalmente 'decesarizzata'. Questo ci tranquillizza sui risultati delle prossime politiche. L'uscita dei pochi parlamentari riconducibili ai Cesaro libera energie e spazi nuovi. Un partito 'decesarizzato' come già avvenuto alle comunali a Napoli può solo che vincere in Campania".