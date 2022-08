La Pravda attacca Giorgia Meloni: dove porterà l'Italia

20 agosto 2022 a

L'edizione online della "Pravda", giornale filogovernativo russo, fa un vergognoso attacco a Giorgia Meloni e le rinfaccia le sue posizioni atlantiste e europeiste. «La possibile nuova premier italiana Giorgia Meloni ha scelto la strada per l’abisso, anticipando che sarà una ferma atlantista e sostenitrice dell’Ucraina contro la Russia», commenta il quotidiano russo online Pravda.ru.

Secondo il quotidiano russo, l’enfasi della leader di Fratelli d’Italia è dovuta anche al fatto che il suo compagno di coalizione, Matteo Salvini, è sospettato di aver «ucciso» il governo di Mario Draghi «su ordine di Vladimir Putin». «L’ex euroscettica Meloni ora non osa esserlo e si comprende perché: nella situazione attuale dell’Unione Europea, non sarebbe in grado di definire un programma di coalizione né di qualificarsi per le elezioni». Pertanto nega con coraggio i sospetti sull’assistenza russa e tace sulla sua posizione sull’immigrazione e sulla lobby Lgbt. «Meloni pone chiaramente l’accento sull’immagine più che sull’interesse nazionale», conclude il quotidiano online russo di proprietà privata ma filo governativo.